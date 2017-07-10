Василий Жарко: 303 человека сдали ЦТ на 100 баллов

Новости Беларуси. Выдача сертификатов централизованного тестирования, которое прошли абитуриенты в основные дни испытаний, началась 10 июля. А 12 июля в белорусских ВУЗах откроются приемные комиссии. Подача документов продлится по 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, кто будет претендовать на получение высшего образования за счет бюджета, и обладатели «золотых сертификатов». Более трех сотен абитуриентов сдали ЦТ на 100 баллов.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Результаты тестирования уже известны. Они не хуже, чем в прошлом году. Можно сказать, что баллы несколько выше. Из них 303 человека сдали на 100 баллов. Это говорит о том, что тесты доступны и соответствуют школьной программе.

В 2017 году для прохождения централизованного тестирования зарегистрировались более 90 тысячи человек. Не смогли его сдать 33 абитуриента. Основная причина – использование мобильных телефонов в аудитории.