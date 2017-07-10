Ежегодная учеба дипломатов началась в Академии управления при Президенте 10 июля

Новости Беларуси. Руководители диппредставительств и консульских учреждений страны 10 июля собрались в Академии управления при Президенте, где началась ежегодная учеба дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта встреча для дипломатов – возможность «сверить часы». На ней обсуждается широкий спектр вопросов. Среди них – экспортные возможности республики, внешняя политика, международная безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.