«Выхожу из душа и вижу, наполовину крыса уже вылезла оттуда. Сантиметров 20 и вот такой длиннющий хвост»

Они живут без воды дольше верблюдов, выдерживают очень высокий уровень радиации и способны предвидеть многие события. Речь о крысах.



Доказанный факт – хвостатые покидают полигоны и места испытаний оружия, в том числе, ядерного, за день-два до начала событий. В Великую Отечественную войну люди во время бомбёжки прятались в домах, в которые убегали крысы.

Неделю назад военные действия против грызунов развернулись в одной из столичных многоэтажек.

Фаина Агаева:

Я выхожу из душа и вижу, наполовину крыса уже вылезла оттуда. Она была сантиметров 20, и вот такой вот длиннющий хвост, жирная, тёмно-коричневого цвета. Конечно, я в глаза ей не смотрела, потому что я ужасно боюсь мышей.

Мало того, что я закричала, у меня в душевой кабине есть сирена, я её включила.

И она от этого пронзительного звука исчезла.



Виновница представления сейчас держит женщину в страхе. От заболеваний, которые передают крысы, в мире каждый год погибает полмиллиона человек.

Заразиться можно, просто вдохнув воздух в помещении с больным грызуном. Они переносят чуму, тиф, лептоспироз, бешенство. Те, кто в открытое наступление на крыс идти не боится, нередко оказываются в больнице. Загнанный зверёк в панике способен прыгнуть в высоту на два метра. К тому же, крысы мутируют. Становятся крупнее и не боятся нападать на домашних животных. Фаина Агаева:

Я не сидела, сложа руки, естественно, я стала звонить. Сначала я позвонила в 115. Никакого движения со стороны ЖЭСа, я позвонила в МЧС, потому что она немножко прилипла и сидела под шкафчиком

Но рваться в бой с грызунами и вставать на защиту хрупкой Фаины Григорьевны никто не спешит. А жильцы дома, который находится по адресу: Есенина, 6, корпус 2, – уверены, что визитами грызунов в квартиры они обязаны мусоропроводу.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Около одного мусоропровода могут прокормиться до 60 крыс. Получается, что в каждом подъезде есть самая настоящая кормовая точка.

По сути, это постоянно обновляемая свалка пищевых отходов. В такой атмосфере крысиное царство процветает и расширяет свои границы, и тогда бороться с ними особенно сложно. Если вспомнить, что одна пара грызунов за 2 года жизни успевает произвести на свет до 6 000 детёнышей, проблема приобретает угрожающие масштабы. Кстати, пробует приманку у крыс так называемый разведчик, если он погибает, другие к приманке не притронутся. Фаина Агаева:

Я, почему к Вам обратилась. Потому что мне кажется, ну, никто не хочет ничего делать. И это беда не моя, это – беда всего подъезда и, вообще, всех людей. Потому что это – зараза, болезни, у всех есть маленькие дети. И потом это опасно.

Крысы – отличные пловцы.



Нередки случаи, когда в Минске грызуны выныривали аккурат из унитаза, чем ввергали людей в шок. Мы же обратились в ЖЭС и поинтересовались, до каких пор пенсионерка Фаина Григорьевна будет держать оборону в собственной квартире. Стоит отметить, в ЖЭСе, наконец, отреагировали. И в считанные дни уничтожили хвостатого врага. Артём Авсеенко, главный инженер ЖЭС-98:

Да, было обращение. По данному факту могу сказать, что 19-го числа этого месяца была проведена дератизация грызунов подрядной организацией БелЭС, которая осуществляет данный вид работ. В Минске для борьбы с грызунами в Центре профилактической дезинфекции создана специальная лаборатория. Ежедневно там производят 100 килограммов препаратов, способных убивать мышей и крыс.



В месяц на избавление столицы от грызунов расходуется 2 тонны яркоокрашенных деликатесов.

Артём Авсеенко, главный инженер ЖЭС-98:

Ситуация будет у нас на контроле, будем следить, и при поступлении новых заявок, будем принимать меры.

Спустя неделю общими усилиями катастрофа бытового характера была решена.