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Василий Сысоев: в 2022-м лучше всего себя проявил озимый ячмень, урожай – 55 центнеров с гектара

11 августа 2022 16:02
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Новости Беларуси. Золотой миллион Минской области. Аграрии региона преодолели важный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Василий Сысоев: в 2022-м лучше всего себя проявил озимый ячмень, урожай – 55 центнеров с гектара-1

К 11 августа обработано свыше 50 % посевной площади. И хлеборобы продолжают трудиться на общереспубликанский каравай. В нынешнем сезоне урожайность зерновых значительно выше прошлогодней, что позволяет рассчитывать на богатый урожай.  

Василий Сысоев: в 2022-м лучше всего себя проявил озимый ячмень, урожай – 55 центнеров с гектара-4

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:  
В этом году лучше всего, конечно, себя проявил озимый ячмень. Потому что здесь у нас урожай – 55 центнеров с гектара, то есть это наиболее высокая урожайность среди всех видов культур. Также хотелось бы отметить, что очень неплохо мы сработали по озимому рапсу. Его уборка практически завершается, больше 90 % уборки. И здесь мы преодолели тоже планку – 30 центнеров с гектара.  

# Уборочная кампания # общество # Василий Сысоев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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