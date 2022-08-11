Василий Сысоев: в 2022-м лучше всего себя проявил озимый ячмень, урожай – 55 центнеров с гектара

Новости Беларуси. Золотой миллион Минской области. Аграрии региона преодолели важный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Золотой миллион Минской области. Аграрии региона преодолели важный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 11 августа обработано свыше 50 % посевной площади. И хлеборобы продолжают трудиться на общереспубликанский каравай. В нынешнем сезоне урожайность зерновых значительно выше прошлогодней, что позволяет рассчитывать на богатый урожай.
Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
В этом году лучше всего, конечно, себя проявил озимый ячмень. Потому что здесь у нас урожай – 55 центнеров с гектара, то есть это наиболее высокая урожайность среди всех видов культур. Также хотелось бы отметить, что очень неплохо мы сработали по озимому рапсу. Его уборка практически завершается, больше 90 % уборки. И здесь мы преодолели тоже планку – 30 центнеров с гектара.