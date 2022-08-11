Василий Сысоев: в 2022-м лучше всего себя проявил озимый ячмень, урожай – 55 центнеров с гектара

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

В этом году лучше всего, конечно, себя проявил озимый ячмень. Потому что здесь у нас урожай – 55 центнеров с гектара, то есть это наиболее высокая урожайность среди всех видов культур. Также хотелось бы отметить, что очень неплохо мы сработали по озимому рапсу. Его уборка практически завершается, больше 90 % уборки. И здесь мы преодолели тоже планку – 30 центнеров с гектара.