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Квесты, конкурсы, фотозоны. У Кургана Славы прошла выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области

14 августа 2021 16:57
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Новости Беларуси. Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули 14 августа подворья у мемориала «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квесты, конкурсы, фотозоны. У Кургана Славы прошла выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области-1

Посетителей встречали винтажные авто и сельхозоборудование. На ярмарке каждый может оценить достижения аграриев региона во всех отраслях. Организации знакомят не только с результатами своей работы, но и предлагают увлекательный интерактив с конкурсами, играми, квестами и фотозонами. И все это под зажигательные песни творческих коллективов. Само мероприятие символично приурочено к Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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Квесты, конкурсы, фотозоны. У Кургана Славы прошла выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области-4

Такое свята, яно павінна быць такім. Вясёлым, забаўляльным. Такім смачным, бо не толькі наш смалявіцкі падворак, але ўсе, хто знаходзіцца на гэтым свяце, паказваюць сябе, хто на што гаразд.

Квесты, конкурсы, фотозоны. У Кургана Славы прошла выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области-7

А ў нас смала халодная, смала гарачая. Каму халодна – да гарачай прыхінаецца, каму горача – да халоднай.

Квесты, конкурсы, фотозоны. У Кургана Славы прошла выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области-10

На гостеприимных подворьях хозяйств и производителей продуктов, которые стали брендами центрального региона, посетители могут попробовать блюда белорусской кухни и сделать приятные покупки еще и 15 августа.

# Сельское хозяйство # общество # Василий Сысоев # Фотофакт

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