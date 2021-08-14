Квесты, конкурсы, фотозоны. У Кургана Славы прошла выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области

Новости Беларуси. Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули 14 августа подворья у мемориала «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выставки, дегустации и ретромашины. 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули 14 августа подворья у мемориала «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетителей встречали винтажные авто и сельхозоборудование. На ярмарке каждый может оценить достижения аграриев региона во всех отраслях. Организации знакомят не только с результатами своей работы, но и предлагают увлекательный интерактив с конкурсами, играми, квестами и фотозонами. И все это под зажигательные песни творческих коллективов. Само мероприятие символично приурочено к Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.
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Такое свята, яно павінна быць такім. Вясёлым, забаўляльным. Такім смачным, бо не толькі наш смалявіцкі падворак, але ўсе, хто знаходзіцца на гэтым свяце, паказваюць сябе, хто на што гаразд.
А ў нас смала халодная, смала гарачая. Каму халодна – да гарачай прыхінаецца, каму горача – да халоднай.
На гостеприимных подворьях хозяйств и производителей продуктов, которые стали брендами центрального региона, посетители могут попробовать блюда белорусской кухни и сделать приятные покупки еще и 15 августа.