Квесты, конкурсы, фотозоны. У Кургана Славы прошла выставка-ярмарка предприятий АПК Минской области

Посетителей встречали винтажные авто и сельхозоборудование. На ярмарке каждый может оценить достижения аграриев региона во всех отраслях. Организации знакомят не только с результатами своей работы, но и предлагают увлекательный интерактив с конкурсами, играми, квестами и фотозонами. И все это под зажигательные песни творческих коллективов. Само мероприятие символично приурочено к Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Василий Сысоев: «Мы всерьез нацелены преодолеть шеститысячный рубеж надоя молока по итогам года»