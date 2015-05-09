Василий Довженок, ветеран Великой Отечественной войны на СТВ

Василий Петрович, что бы Вы хотели сказать белорусам, как человек, который знает войну, видел военные годы сегодня 9 мая.

Василий Довженок, ветеран Великой Отечественной войны:

Война встретила меня в Плещеницком районе, когда я только окончил 7 классов. Но несмотря на возраст, я думаю, что даже мои одноклассники, видя, как трудно было, когда немецкая нога ступала на наши белорусские земли, и конкретно в Плещинском районе, считали, что это ужас…

Оказалось, что мои одноклассники, и все наши односельчане, не знают этого, но сохраняют уверенность, что победа будет за нами.

Как Вам кажется, если бы наших современных 16-летних мальчишек взять, они бы точно также не испугались бы, как Вы?

Василий Довженок, ветеран Великой Отечественной войны:

Я Вам честно говорю, что нет ни одного учебного заведения, где бы я не выступал перед молодёжью. И когда молодёжь и преподаватели меня слушают, то всегда говорят о том, что я их покорил. Не знаю даже, в чем дело!

Вы человек с невероятной энергией и невероятным чувством юмора. Скажите в те годы, когда было страшно, чувство юмора помогало?

Василий Довженок, ветеран Великой Отечественной войны:

В то время, в время войны, мы не понимали, что такое страх.

Но было же время пошутить?

Василий Довженок, ветеран Великой Отечественной войны:

Бывало, и на гармошке играли, и танцевали на поляне…

А любовь была?

Василий Довженок, ветеран Великой Отечественной войны:

Любовь была сама по природе. Без нее ведь и никак нельзя было!