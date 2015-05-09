Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы

Новости Беларуси. 9 Мая – праздник всенародной гордости и славы. Это один из самых почитаемых дней в нашей истории. Нынешний День Победы особенный: в 2015 году мы отмечаем 70-ю годовщину знаменательного события.

Для Беларуси это святая дата, ведь за годы войны погиб каждый третий ее житель. Такого массового сопротивления фашистской агрессии не знала ни одна страна в мире. Именно поэтому в адрес ветеранов звучат слова особой признательности и благодарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем Победы соотечественников поздравил Александр Лукашенко.

«В этот священный день мы преисполнены чувством особой благодарности к воинам-освободителям и труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в жестокой борьбе с нацизмом. Праздник 9 Мая неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от коричневой чумы, защитили Отчизну, а затем самоотверженно подняли страну из руин и пепла», – отметил глава государства.

«Беспримерный героизм, проявленный старшим поколением в годы военного лихолетья, будет и впредь служить нравственным ориентиром для нашей молодежи. Эта Победа дала нам возможность спокойно жить и работать на благо родной Отчизны», – подчеркнул Александр Лукашенко.