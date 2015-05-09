В День Победы в Гомеле ветеранов добровольцы подвозят в любую точку города абсолютно бесплатно

Новости Беларуси. Сотни гомельчан в преддверии Дня победы согласились абсолютно безвозмездно подвозить ветеранов в любую точку города и области. Для поездки Героям войны достаточно оставить заявку по телефону с указанием маршрута и времени поездки.

Услуга оказалась более чем востребованной. На митинги, торжественные приемы, да и просто в поликлинику или к друзьям в соседний район волонтеры подвозят ветеранов незамедлительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Залужная, участник акции:

Чувства самые яркие, позитивные. Это не первый ветеран, которого я подвожу. Мне очень нравится, они рассказывают о себе, о том, что они делали для нашей родины. Наверное, долг каждого – помочь тем людям, которые сражались за нашу родину, за нас, за то, что мы сейчас живем и у нас такое светлое небо над головой.

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны:

Я вам должна сказать, что помогают нам не только в эти дни. Мы очень благодарны ребятам, которые приходят помогать, они всегда все выполняют, делают это с удовольствием. Всегда рады с нами встречаться, потому что мы им стараемся рассказать то, что мы пережили, то, что было тогда с нашей большой страной.