Оркестр ВВС США впервые дал концерт у стен Брестской крепости, исполнив «Лявониху» и гимн Беларуси

Новости Беларуси. 8 мая концерт оркестра военно-воздушных сил США в Европе прошел у стен Брестской крепости. Почти полсотни музыкантов полтора часа удивляли брестскую публику. Уникальность коллектива – в его универсальности: американские музыканты исполняли не только военные марши, но и мелодии из голливудских бестселлеров. Специально для белорусских слушателей разучили «Лявониху» и «Купалинку».

Они «дают» по 400 концертов в год, но перед каждым появлением на публике волнуются и раз за разом «прогоняют» программу. У стен Брестской крепости не раз звучал государственный гимн, но в исполнении американских военных – впервые.

К первому за последнее 10 лет концерту в Беларуси музыканты оркестра военно-воздушных сил США в Европе готовились особенно.

Подполковник Майкл Менч, руководитель коллектива, уверен: сложно найти более значимое событие, чем общая победа во Второй мировой. Укреплять дружбу народов американские военнослужащие предлагают музыкой.

Музыка из голливудских фильмов, джазовые импровизации, бодрые марши и даже фрагменты из оперы – концерт одного из лучших американских музыкальных коллективов в Бресте длился почти полтора часа.

После – «селфи» со слушателями и море положительных эмоций.

Джош Вагейтс, мастер-сержант ВВС США:

Это удивительный опыт. Когда мы только приехали в Беларусь, шел дождь. Мы думали, что при такой неустойчивой погоде люди могут не прийти. Но люди пришли, мы смогли установить тесный человеческий контакт с помощью музыки. И, несмотря на то, что пошел дождь во время концерта, никто не ушел.

К слову, за 70-летнюю историю существования коллектива его слушали не только в Европе, но и на юго-западе Азии, и даже в Африке. Несмотря на богатую гастрольную биографию, подполковник Менч уверяет: посещение Беларуси уже стало для него одним из самых ярких впечатлений.

9 мая оркестр ВВС США примет участие в параде в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музыканты говорят, что пройти в одном строю с «союзникам» для них – особая честь.