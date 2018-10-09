Ваши батареи регулируются вручную? Почитайте, на какой уровень нужно ставить в начале отопительного сезона

Новости Беларуси. Отопительный сезон в Беларуси стартовал. Мы спросили гостя в студии в программы «Большой город» Дмитрия Плашкова, есть ли какие-то инструкции на первые дни для жильцов новостроек, где температура батареи может регулироваться вручную.

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Есть система автоматической подачи тепла на дом в целом. А на начало отопительного сезона лучше поставить на максимальную пропускную способность прибора теплоснабжения. Но если температура не будет комфортной, можно и снизить. В новых домах стоят современные приборы, которые дают возможность регулировать.

Автоматические системы будут подстраиваться под потребителя.

Заполнение систем отопления химически обессоленной водой производится с 10 по 20 сентября. И в этот период уже нужно, чтобы все системы отопления были открыты. Чтобы их заполнить и чтобы не было сбоев при включении. Надо понимать, что при включении отопления включаются и пиковые районные котельные. Увеличивается расход оборотной воды,

а это не простая вода, а подготовленная – химически обессоленная вода.

Поэтому, если батареи либо закрыты, либо включены на минимальный проток, то система могла быть не заполненной. И при этом ухудшается гидравлический режим в начале отопительного сезона. А это, в свою очередь, даёт задержку подачи тепла потребителю.

Как стартовал отопительный сезон в Минске: «Большой город»