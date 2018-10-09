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Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ «Взаимодействие» с 10 по 13 октября

09 октября 2018 06:58
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Новости Беларуси. Около 100 белорусских военных примут участие в международных учениях ОДКБ «Взаимодействие-2018». Маневры стартуют 10 октября на полигоне «Эдельвейс» в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ «Взаимодействие» с 10 по 13 октября-1

Тренировки проведут в два этапа. Сначала подготовят совместную операцию по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Затем блокируют и уничтожат незаконные вооруженные формирования. В учении также примут участие военнослужащие Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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