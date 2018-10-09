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Постановление о запрете торговли секонд-хенд в интернете вынесено на общественное обсуждение

09 октября 2018 09:00
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют запретить продажу одежды и обуви секонд-хэнд через интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Касается это только индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Цель понятная – обеспечить людей качественными и безопасными товарами. Сейчас регламентирующий документ вынесен на общественное обсуждение.

Постановление о запрете торговли секонд-хенд в интернете вынесено на общественное обсуждение-1

Ирина Шпак, начальник отдела методологии МАРТ:
Хочу обратить внимание, что проект постановления не распространяет свое действие на граждан, физических лиц, которые продают принадлежащие им бывшие в употреблении товары. Деятельность граждан по продаже своих бывших в употреблении вещей, если они размещают на каких-то крупных площадках в сети интернет информацию о продаже принадлежащих им товаров, это не затронет.

А вот специальное питание для спортсменов, наоборот, может попасть в списки разрешенных для торговли в сети. Пока это запрещено.

# Торговля в Беларуси # общество # Ирина Шпак # Фотофакт

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