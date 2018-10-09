Постановление о запрете торговли секонд-хенд в интернете вынесено на общественное обсуждение

Касается это только индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Цель понятная – обеспечить людей качественными и безопасными товарами. Сейчас регламентирующий документ вынесен на общественное обсуждение.

Новости Беларуси. В Беларуси планируют запретить продажу одежды и обуви секонд-хэнд через интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Шпак, начальник отдела методологии МАРТ:

Хочу обратить внимание, что проект постановления не распространяет свое действие на граждан, физических лиц, которые продают принадлежащие им бывшие в употреблении товары. Деятельность граждан по продаже своих бывших в употреблении вещей, если они размещают на каких-то крупных площадках в сети интернет информацию о продаже принадлежащих им товаров, это не затронет.

А вот специальное питание для спортсменов, наоборот, может попасть в списки разрешенных для торговли в сети. Пока это запрещено.