Венок к монументу Победы возложили участники парламентской конференции по исторической памяти

Новости Беларуси. Участники парламентской конференции по исторической памяти возложили венок к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск для участия в ней прибыли делегации из России, Казахстана, Армении, Таджикистана и Узбекистана. У Вечного огня они почтили память героев Великой Отечественной войны. Сегодня как никогда важно защищать историческую правду.