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Венок к монументу Победы возложили участники парламентской конференции по исторической памяти

14 июня 2022 11:13
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Новости Беларуси. Участники парламентской конференции по исторической памяти возложили венок к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Венок к монументу Победы возложили участники парламентской конференции по исторической памяти-1

В Минск для участия в ней прибыли делегации из России, Казахстана, Армении, Таджикистана и Узбекистана. У Вечного огня они почтили память героев Великой Отечественной войны. Сегодня как никогда важно защищать историческую правду.  

Венок к монументу Победы возложили участники парламентской конференции по исторической памяти-4

Представители парламентов стран бывших советских республик в Минске обменяются опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма, героизации военных преступников и их пособников. В программе встречи – большая дискуссионная часть. Ну а вечером 14 июня ее участники направятся в Хатынь, где состоится молитва-реквием в память о жертвах геноцида.  

# Год исторической памяти # общество # Фотофакт

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