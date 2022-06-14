Венок к монументу Победы возложили участники парламентской конференции по исторической памяти

Новости Беларуси. Участники парламентской конференции по исторической памяти возложили венок к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Участники парламентской конференции по исторической памяти возложили венок к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск для участия в ней прибыли делегации из России, Казахстана, Армении, Таджикистана и Узбекистана. У Вечного огня они почтили память героев Великой Отечественной войны. Сегодня как никогда важно защищать историческую правду.
Представители парламентов стран бывших советских республик в Минске обменяются опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма, героизации военных преступников и их пособников. В программе встречи – большая дискуссионная часть. Ну а вечером 14 июня ее участники направятся в Хатынь, где состоится молитва-реквием в память о жертвах геноцида.