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Мини-футбол. На ЧБ «Минск» обыграл «УВД-Динамо» и взял бронзовые медали

14 июня 2022 11:45
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Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Минск» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. На ЧБ «Минск» обыграл «УВД-Динамо» и взял бронзовые медали -1

В решающем матче серии столичные спортсмены обыграли гродненский клуб «УВД-Динамо». Причем по ходу поединка хозяева были в роли догоняющих. Гости с ходу ушли в отрыв: +2. Однако постепенно «Минск» пришел в чувство и начал искать ключи к тому, чтобы отыграться. В итоге это получилось. Горожане побеждают 3:2 и берут первые в истории коллектива медали национального первенства.  

# Мини-футбол # общество # Фотофакт

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