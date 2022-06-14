Мини-футбол. На ЧБ «Минск» обыграл «УВД-Динамо» и взял бронзовые медали

В решающем матче серии столичные спортсмены обыграли гродненский клуб «УВД-Динамо». Причем по ходу поединка хозяева были в роли догоняющих. Гости с ходу ушли в отрыв: +2. Однако постепенно «Минск» пришел в чувство и начал искать ключи к тому, чтобы отыграться. В итоге это получилось. Горожане побеждают 3:2 и берут первые в истории коллектива медали национального первенства.