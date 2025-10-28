В Баку обсудили вопросы сотрудничества Беларуси и Азербайджана

В Баку 28 октября рассмотрены вопросы сотрудничества с Минском. Достигнутый уровень диалога на высшем уровне нацеливает правительства двух стран на интенсивную работу. Это подчеркнула вице-премьер Наталья Петкевич на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по сотрудничеству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша делегация прибыла с конкретными предложениями в сфере сельского хозяйства, нефтехимии, строительной отрасли и промышленной кооперации. Общих проектов уже немало. Например, в нынешнем году налажена совместная сборка лифтов. Есть наработки и по другим направлениям.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы сегодня проговорили по каким-то новым направлениям, где-то по увеличению объема поставок тех или иных товарных позиций. Но надо понимать, что у наших коллег появились новые территории, в которые тоже нужно вкладывать достаточно серьезные деньги, и понятно, что они тоже измеряют свои какие-то экономические возможности, и мы это учитываем.

По итогам заседания подписан совместный протокол о расширении экономического сотрудничества. В нем отражены обязательства по реализации новых проектов, координации деятельности совместных рабочих групп и осуществлению конкретных мероприятий.