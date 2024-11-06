Самый большой в области – в Гродно открыли новый детский сад

Большой, уютный и современный. В Гродно открыли новый детский сад. Он расположился в динамично развивающемся микрорайоне Грандичи, где проживает много молодых семей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дошкольное учреждение очень востребовано. Все места в нем были распределены еще до открытия. Около 80 % воспитанников – дети из многодетных семей. Сад рассчитан на 335 малышей. Это самое большое дошкольное учреждение в Гродненской области. В нем 19 групп, три из них – для детей с нарушениями развития речи.

Мы очень долго ждали, у меня двое деток, мы попали в этот сад. Это большое счастье, что мы живем здесь рядом и имеем возможность ходить в этот прекрасный, новый, огромный сад.

Ольга Стульская, заведующая детским садом № 113 Гродно:

Заявок в отделе образования очень много, на данный момент мы пока берем 335 деток, но город будет нам докупать мебель, необходимый весь мягкий инвентарь еще на 170 мест, чтобы мы еще удовлетворили желание родителей.

В новом детском саду есть бассейн, сенсорная комната, изостудия и кабинет по изучению основ безопасности жизнедеятельности.