Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?

Новости Беларуси. Первый день зимы в Минске отмечали необычным забегом. Каждый километр – на здоровье и благое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так называемый варежковый полумарафон организовали в помощь клубу, объединившему детей с инвалидностью и спортивных волонтеров. Всех неравнодушных ждали на старте в Лошицком парке. В нынешнем сезоне участники могли выбрать дистанции в 21, 10,5 или 5 километров. Бежать можно было как на скорость, так и в свое удовольствие. Всех, кто пришел к финишу, награждали медалями в виде варежек.

Люблю бегать. Это мое хобби, а еще возможность помочь деткам.

Спорт – это классно, это весело, классное времяпрепровождение. Пальцы вверх!

Дмитрий Тимашко, организатор, директор благотворительной организации:

Варежковый полумарафон первый раз в в качестве забега состоялся три года назад по смешному поводу: предприниматели из Жданович подарили деткам с инвалидностью два мешка варежек. Мы раздали деткам, и полтора мешка у нас осталось. И мы решили сделать первый у нас в истории забег.