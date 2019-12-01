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Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?

01 декабря 2019 12:09
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Новости Беларуси. Первый день зимы в Минске отмечали необычным забегом. Каждый километр – на здоровье и благое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?-1

Так называемый варежковый полумарафон организовали в помощь клубу, объединившему детей с инвалидностью и спортивных волонтеров. Всех неравнодушных ждали на старте в Лошицком парке. В нынешнем сезоне участники могли выбрать дистанции в 21, 10,5 или 5 километров. Бежать можно было как на скорость, так и в свое удовольствие. Всех, кто пришел к финишу, награждали медалями в виде варежек.

Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?-4

Люблю бегать. Это мое хобби, а еще возможность помочь деткам.

Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?-7

Спорт это классно, это весело, классное времяпрепровождение. Пальцы вверх!

Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?-10

Дмитрий Тимашко, организатор, директор благотворительной организации:
Варежковый полумарафон первый раз в в качестве забега состоялся три года назад по смешному поводу: предприниматели из Жданович подарили деткам с инвалидностью два мешка варежек. Мы раздали деткам, и полтора мешка у нас осталось. И мы решили сделать первый у нас в истории забег.

Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?-13

Варежковый полумарафон накануне Всемирного дня инвалидов проходит в столице уже третий год. На этот раз забег собрал более полутысячи участников.

# Благотворительная акция # общество # Дмитрий Тимашко # Фотофакт

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