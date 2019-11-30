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«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?

30 ноября 2019 18:13
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Новости Беларуси. Более 50 молодых специалистов в 2019 году нашли первое место работы в Шарковщине Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 15 тысяч жителей района, 1,5 тысячи это работающая молодежь. Цифра пока невелика. Но в регионе делают многое, чтобы улучшить этот показатель. Ежегодно сюда приезжают 40-50 молодых специалистов. И многие остаются.

Легко ли начинать свой трудовой путь в глубинке, интересовалась Анастасия Бут.

«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?-1

Лицей, колледж, академия. Она прошла все ступени обучения, чтобы стать профессиональным агрономом. В Шарковщине, на малой родине. Урожай зерна здесь только за последний год вырос на треть. 

«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?-4

«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?-6

Диана Юран, агроном ОАО «Шарковщинский агротехсервис»:
Много чего было, много сомнений. «А, может, зря я выбрала эту профессию?». Мне понравилось, когда приехала. Тепло встретили, тепло приняли. Мне жилье выделили. Помогли с ремонтом, за что я очень благодарна. Подъемные дали. Останется только права получить и вообще шикарно будет.

Больше всего молодых специалистов в этом году  местной больнице: 2 доктора и 5 медсестер. Еще семерых ждут в 2020-м. Некоторых даже обучают за внебюджетные средства – им в Шарковщине надо будет задержаться на 10 лет. Впрочем, отработка медиков отнюдь не пугает. 

«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?-9

Андрей Латышёнок, врач общей практики шарковщинской Центральной районной больницы:
Я сам отсюда родом. Хорошее место для дальнейшей работы, совершенствования в профессиональном плане. Получил жилье. Достойную зарплату, хороший доброжелательный коллектив.

«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?-12

Яркий пример того, как молодой специалист может достичь любой, самой амбициозной, цели – председатель райисполкома. Дмитрий Ломако не скрывает – сам 14 лет назад начинать свой трудовой путь приехал в Шарковщину по распределению.

«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?-15

«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?-17

Дмитрий Ломако, председатель Шарковщинского райисполкома:
Основная причина, по которой я здесь остался – это то отношение руководства. Обеспечили всеми необходимыми благами, чтобы самостоятельную жизнь начать. И без внимания мы не оставляем ни одного молодого специалиста.

Традиционные встречи с местной властью – это не только повод познакомиться. Но и узнать последние новости района.

«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?-20

Например, что впервые за последние 7 лет в Шарковщине будет возведен современный 40-квартирный дом. И эти ребята смогут построить собственное жилье. 

«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?-23

Анастасия Бут, корреспондент:
Треть молодых людей не могли присутствовать на встрече с руководством района по объективной причине. Они пополнили ряды Вооруженных Сил Беларуси в этот осенний призыв. Но у каждого еще будет такая возможность. Через год-полтора, когда они вернутся в район, где их ждут. За каждым специалистом закреплено рабочее место. 

# Молодые специалисты # общество # Анастасия Бут # Андрей Латышёнок # Диана Юран # Дмитрий Ломако # Фотофакт

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