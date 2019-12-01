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Максим Ермолович: Минфин подготовил проект указа об изменении системы уплаты «дорожного сбора»

01 декабря 2019 11:23
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Новости Беларуси. Итоги саммита ОДКБ в Бишкеке, кадровые решения Президента и бюджет-2020 в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Ермолович: Минфин подготовил проект указа об изменении системы уплаты «дорожного сбора»-1

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Министерством финансов подготовлен проект указа об изменении существующей системы уплаты сбора государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. Он предполагает введение вместо государственной пошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас.

Подробнее в видеоматериале.

Максим Ермолович: Минфин подготовил проект указа об изменении системы уплаты «дорожного сбора»-4

Смотрите об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» 1 декабря в 19:30.

# Налоги # общество # Максим Ермолович # Фотофакт

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