Максим Ермолович: Минфин подготовил проект указа об изменении системы уплаты «дорожного сбора»

Новости Беларуси. Итоги саммита ОДКБ в Бишкеке, кадровые решения Президента и бюджет-2020 в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Министерством финансов подготовлен проект указа об изменении существующей системы уплаты сбора государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. Он предполагает введение вместо государственной пошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас. Подробнее в видеоматериале.