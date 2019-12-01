Максим Ермолович: Минфин подготовил проект указа об изменении системы уплаты «дорожного сбора»

Новости Беларуси. Итоги саммита ОДКБ в Бишкеке, кадровые решения Президента и бюджет-2020 в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Итоги саммита ОДКБ в Бишкеке, кадровые решения Президента и бюджет-2020 в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Министерством финансов подготовлен проект указа об изменении существующей системы уплаты сбора государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. Он предполагает введение вместо государственной пошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас.
Подробнее в видеоматериале.
Смотрите об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» 1 декабря в 19:30.