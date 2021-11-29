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Варежки уехали на республиканский конкурс. Посмотрите, какие поделки показали в Крупках

29 ноября 2021 15:11
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Новости Беларуси. В Крупках завершился районный этап конкурса «Калядная зорка». В нем приняли участие представители всех школ района. Было подано около 70 заявок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Варежки уехали на республиканский конкурс. Посмотрите, какие поделки показали в Крупках-1

Варежки уехали на республиканский конкурс. Посмотрите, какие поделки показали в Крупках-3

Все работы выполнены в различных техниках декоративно-прикладного творчества. Начиная от вязания и вышивки и заканчивая скрапбукингом и декупажем. Главное условие, чтобы произведения были оригинальными, отличались формой и сюжетом. По итогам конкурса 24 экспоната прошли отборочный этап на областной смотр-конкурс. А одна из работ – варежки с элементами валяния из шерсти – отправилась на республику. Одновременно с «Калядной зоркой» в районе прошел конкурс «ТехноЕлка». Участникам необходимо было сделать новогоднюю красавицу с использованием технических новинок.  

Варежки уехали на республиканский конкурс. Посмотрите, какие поделки показали в Крупках-5

Варежки уехали на республиканский конкурс. Посмотрите, какие поделки показали в Крупках-7

Анна Кухто, методист Крупского центра детского творчества:  
На районном этапе было представлено 26 экспонатов, 14 из них прошло на областной этап, 3 отобрано на республиканский. Всего приняло участие 12 учреждений образований и одно учреждение дополнительного образования. Все работы были интересные, в различных номинациях: «ДизайнЕлка», «Альтернативная елка», «ХайтекЕлка», «Елка-трансформер». Это все елки, изготовленные в нетрадиционных техниках с использованием нетрадиционных для новогодних елок материалов.  

Варежки уехали на республиканский конкурс. Посмотрите, какие поделки показали в Крупках-9

Завершился на базе центра творчества и районный этап республиканского конкурса «Лед. Цветы. Фантазия». Основной критерий – работы должны быть выполнены из природных материалов. 6 экспонатов-победителей уже отправились на областной этап.  

# Конкурс # общество # Анна Кухто # Фотофакт

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