Льготное кредитование получат те, кто в Бресте на него претендовать не мог. Как город-спутник привлекает жителей

Новости Беларуси. Комфорт маленького города для жителей областного центра. Уже в 2022 году первые брестчане смогут получить ключи от квартир в городе-спутнике Жабинке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект квартала в небольшом райцентре запроектирован, к строительству жилых домов приступят в феврале. А рядом уже возводят социальные объекты.

Сегодня власти и Бреста, и Жабинки работают над тем, чтобы стоимость квадратного метра была ниже. Но самое большое преимущество в другом. По 375-му указу Президента льготное кредитование получат те, кто в Бресте на него претендовать не мог. Городские администрации активно формируют списки желающих – на старте уже больше 20 семей.

Квартиры с окнами в лес или к реке. Рассказываем, как можно быстрее въехать в свое жилье в городе-спутнике – читайте здесь .

Александр Степанюк, заместитель председателя Жабинского райисполкома:

Основной наш плюс и основное благо для нуждающихся города Бреста – мы сегодня сможем кредитовать всех, кто состоит на учете нуждающихся в городе Бресте. В частности, если даже люди не имеют право на кредитование, но стоят на учете нуждающихся, в городе-спутнике Жабинка мы сможем их прокредитовать. Кредитоваться на сегодняшний момент люди будут по 20 лет под 5 %. Это очень выгодно. Даже при равных с Брестом условиях процент там будет значительно выше, порядка 10-8 % в зависимости от категории нуждающихся.

Сегодня в Жабинке живут около 13 тысяч человек, планируется, что уже к 2025 году их численность вырастет почти вдвое. Увеличится жилищный фонд, в том числе за счет усадебного строительства. Толчок уже получила социальная инфраструктура. В новом квартале строят детский сад на 265 мест с бассейном. Сегодня готовность – порядка 35 %. Первые малыши переступят порог уже в 2022 году.