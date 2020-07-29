Валерий Вакульчик рассказал подробности задержания боевиков иностранной ЧВК под Минском

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.
Председатель КГБ детально рассказал о ситуации. Отдельное поручение Президент дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.
О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза
Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:
Сегодня ночью, примерно в 5 часов 30 минут, возле города Минска было задержано 32 гражданина Российской Федерации, членов военизированной организации, частная военная компания Вагнера.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это абсолютно точно установлено, что это компания Вагнера, частная компания?
Валерий Вакульчик:
Да, частная компания Вагнера.
К слову, официальных уведомлений о перемещении представителей российской частной военной компании через территорию Беларуси нашей стране не поступало. В свете этих событий внешнеполитическому и силовым ведомствам даны поручения.
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