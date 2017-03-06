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Валентина Терешкова, первая в мире дама-космонавт, 6 марта отмечает 80-летие

06 марта 2017 08:00
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Новости Беларуси. Космическая женщина. Первая в мире дама-космонавт Валентина Терешкова отмечает 6 марта 80-летний юбилей. Заоблачную по мировым масштабам известность она получила летом 1963 года, совершив полет на корабле «Восток-6». Ее выбрали из сотен кандидаток. Но чтобы вписать свое имя в звездную летопись истории космоса, Терешкова прошла по-настоящему суровые тренировки. К примеру, нужно было доказать, что она сможет находиться в летном комбинезоне при температуре в плюс 70 градусов.

До полета «космической чайки» считалось, что женский организм может не выдержать перегрузок от пребывания в космосе. Однако несмотря на трудности во время полета, Валентина Терешкова смогла успешно вернуться на землю и доказать всему миру, что и дама может дотянуться до звезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Космос

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