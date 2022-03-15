Валентин Семеняко: надо создать законы, которые будут и реагировать на ожидания граждан, и исправлять недостатки

Новости Беларуси. Над какими новшествами депутатам предстоит работать? И что уже сейчас вызвало активные дискуссии? В нашем селфи-репортаже Яна Шипко пообщалась в кулуарах с народными избранниками и узнала о планах из первых уст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

О нюансах законотворческой работы в развитие Конституции мы поговорим с председателем Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентином Михайловичем Семеняко. Порядка 20 законопроектов в этой комиссии подлежат изменению. Именно здесь будут работать над законами о местном самоуправлении, о ВНС, о статусе депутата. Подспорьем станут инициативы граждан, которые депутатский корпус собирал и анализировал последний год.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны также учесть те замечания и предложения, которые поступили от наших граждан, в разрезе каждого из законов, исходя из правоприменительной практики. Либо исходя из тех намерений, которые граждане вкладывали, когда участвовали в обсуждении на диалоговых площадках. Направляли нам свои предложения – все это нужно учесть, чтобы уже создать качественный новый закон, который, с одной стороны, будет соответствовать Конституции, с другой стороны – будет соответствовать ожиданиям наших граждан. Изменится и график работы самого парламента. Если раньше были весенняя и осенняя сессии, то сейчас сессия будет начинаться в сентябре и длиться до конца июня. Постоянная работа парламента – мировой тренд. Новация ради оперативности решения законодательных вопросов.

Валентин Семеняко:

Каждую статью Конституции мы прописали в соответствии с теми изменениями, которые нужно внести в законы, в соответствующие статьи. Сейчас вторая часть – это именно анализ правоприменительной практики, чтобы не только создать законы, которые будут соответствовать изменениям Конституции, но создать законы, которые будут качественно реагировать и на те ожидания, которые идут от наших граждан и исправлять те недостатки, которые есть в правоприменительной практике.