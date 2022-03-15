Светлана Любецкая о законотворчестве: те вопросы, которые когда-то не вызывали опасений, сегодня вышли на первый план
Новости Беларуси. Над какими новшествами депутатам предстоит работать? И что уже сейчас вызвало активные дискуссии? В нашем селфи-репортаже Яна Шипко пообщалась в кулуарах с народными избранниками и узнала о планах из первых уст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
С этого дня депутатов ждет колоссальная работа. Изменить предстоит более 100 законов. И сегодня мы приехали узнать, как будет проходить это масштабное обновление законодательства и что конкретно изменится в работе самих депутатов.
Обычно в новостях мы привыкли видеть, как депутаты собираются на сессии вот в этом знаменитом Овальном зале. Но это лишь верхушка айсберга от их работы.
Яна Шипко:
Я думаю, лучше всего расскажет о предстоящей масштабной работе парламентариев председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Анатольевна Любецкая.
Новая редакция Основного закона – новый этап в законотворчестве и новые подходы. Светлана Любецкая видит это не только необходимостью привести законодательство в соответствие с обновленной Конституцией, но и возможностью усовершенствовать его в духе времени.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закон – ведь это живое явление, и он должен не только, скажем так, реагировать на те вызовы, которые есть, но и предворять необходимые потребности.
Яна Шипко:
Может быть, были какие-то законы, которые уже на самом деле, как вы сказали, законы как отражение времени уже требовали корректировки.
Светлана Любецкая:
Я остановлюсь на таком примере, касающемся вызовов, которые сегодня появились в связи с информационным суверенитетом, с информационной сферой нашей жизнедеятельности. Те вопросы, которые когда-то не вызывали у нас опасений, когда не вызывали каких-то необходимостей дополнительной защиты, сегодня они вышли на первый план.
Законы в развитие конституционных норм придется не только редактировать. Многие – писать с чистого листа. Как например, закон о ВНС. Всего одно прописанное положение в Конституции может повлечь за собой изменения в целый ряд законодательных актов.
Светлана Любецкая:
Включение одного положения, касающегося как нового – защиты персональных данных, где государство должно создать условия для защиты частной жизни, повлечет так же и корректировки закона о средствах массовой информации, закона об обращении граждан и юридических лиц, других нормативно-правовых актов в большом количестве.
Валентин Семеняко: надо создать законы, которые будут и реагировать на ожидания граждан, и исправлять недостатки. Читайте здесь.