Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь: Я, наверное, живу жизнью обыкновенного человека, воспитывающего двух детей, живущего с любимой женщиной. Я один раз только в жизни женился. И мы уже вместе с моей женой живём 49 лет.

Я с гордостью думаю о том, что у нас ещё есть три внука – три мальчика Елизарьевых. Хорошие, с хорошими художественными наклонностями. Может, они что-то выберут. Ведь мои дети не выбрали мою профессию или профессию режиссёра, как их мама.

А вот внуки – наверное, всё бывает через поколение. Вот художественно одарённые, действительно, дети. Надеюсь, что-то у них будет развиваться, и они будут очень востребованы в обществе. Хотелось бы верить в это. И смогут себя проявить.

Вадим Щеглов:

Вы сказали – «через поколение». Но в то же время о себе Вы говорили, что в своём поколении Вы – бракованный.

Валентин Елизарьев:

Но я имел в виду – в военном смысле. Потому что у меня все в роду – военные: и прадед, и дед, и отец – все! И это настоящие мужчины! А я вот человек, связавший всю свою жизнь с искусством.

Вадим Щеглов:

Ваш выбор как-то одобрили Ваш отец, Ваш дед?