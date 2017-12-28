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«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло»

28 декабря 2017 07:23
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Александр Самусев начал заниматься изготовлением валенок ещё в советские времена. Старинному ремеслу научился у деда.

Александр Самусев, мастер-шаповал:
Ты должен поехать, найти эту шерсть, привезти её.

По всей Беларуси, даже из России иногда привозишь.

«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло» -1

Потом идёт подготовка шерсти, её на чесальной машине обязательно надо разрыхлить, очистить от мусора, от трепья.
Очень длительный процесс в горячей воде, когда приходится вымывать шерсть.

У овечки очень грязная.

Вымываешь для того, чтобы пошла чистая вода, прозрачная, чтобы валенок ничем не пах, никакого запаха не было, был чистый.

«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло» -4

Oт начала подготовки шерсти до снятия обуви с колодок проходит не менее 3 суток.
В отличие от фабричного производства, традиционная шаповальская технология не предполагает никаких химических веществ при валянии.

Это позволяет сохранить все лучшие качества шерсти.

«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло» -7


Александр Самусев:
Фабричный валенок, скажем, скрутить в рулон очень сложно.

Валенки ручной работы практически можно скрутить в трубочку.

«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло» -10


Это говорит о том, какие они мягкие и, в то же время, они тут же принимают форму обратно. То есть, они эластичные, ну и, соответственно, поскольку они не такие плотные, они лучше сохраняют тепло.

В одном месте все операции по изготовлению валяной обуви проделать довольно сложно.

Поэтому мастерская шаповала состоит из нескольких частей.

«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло» -13


Александр Самусев:
Здесь я работаю руками, в основном, какие-то приспособления, которые придумал себе, делаю. Вот помещения, где я набиваю валенки на колодки.

Производство валенок – традиционное ремесло, которое, тем не менее, может быть очень современным.

Александр Самусев:
Вот пример того, как из обычного валенка приходится делать обувь, которую с удовольствием носят, которая востребована, скажем так. То есть, да – подошва от обуви, да – кожа, да – шнурки.

Да – это ботинки, но это – обычный валенок.

«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло» -16


Это сделано из обычного валенка ручной работы.

Лора Павлова занимается декоративным украшением валенок уже почти 10 лет.

«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло» -19

Для своих авторских разработок использует различные материалы, среди которых пальма первенства принадлежит ручной вязке.  

Лора Павлова, дизайнер:
Помимо вязания, я использую кожу. Если это арт-валенки, то там может идти всё, что угодно.

Вот в последней модели у меня даже есть керамический чайник на валенках, мех, какие-то бусины.

«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло» -22

В общем, тут всё, что под рукой, может туда подойти. С арт-валенками работать, конечно, намного интересней, потому что классику ты придумываешь и потом просто повторяешь. Это скучно. То есть, ты вяжешь, опять делаешь то, что ты уже делал много-много раз, и уходит много времени. А здесь хоть и долгий процесс придумывания, но это – творчество, поэтому это очень интересно.

Носить валенки и удобно, и полезно.

А ведь они ещё снимают нервное напряжение и чувство усталости.

«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло» -25

Чем не прекрасный сюрприз для близкого человека?
Лора Павлова:
Настоящие валенки – очень тёплые, теплее обуви нет, если они ещё и красивые…

Я считаю, что это – лучший подарок для человека, у которого всё есть

# общество # Лора Павлова # Александр Самусев # Обувь

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