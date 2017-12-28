«Валенки ручной работы можно скрутить в трубочку. Они не такие плотные, как фабричные, и лучше сохраняют тепло»

Александр Самусев начал заниматься изготовлением валенок ещё в советские времена. Старинному ремеслу научился у деда.



Александр Самусев, мастер-шаповал:

Ты должен поехать, найти эту шерсть, привезти её. По всей Беларуси, даже из России иногда привозишь.

Потом идёт подготовка шерсти, её на чесальной машине обязательно надо разрыхлить, очистить от мусора, от трепья.

Очень длительный процесс в горячей воде, когда приходится вымывать шерсть.

У овечки – очень грязная. Вымываешь для того, чтобы пошла чистая вода, прозрачная, чтобы валенок ничем не пах, никакого запаха не было, был чистый.

Oт начала подготовки шерсти до снятия обуви с колодок проходит не менее 3 суток.

В отличие от фабричного производства, традиционная шаповальская технология не предполагает никаких химических веществ при валянии.

Это позволяет сохранить все лучшие качества шерсти.



Александр Самусев:

Фабричный валенок, скажем, скрутить в рулон очень сложно.

Валенки ручной работы практически можно скрутить в трубочку.



Это говорит о том, какие они мягкие и, в то же время, они тут же принимают форму обратно. То есть, они эластичные, ну и, соответственно, поскольку они не такие плотные, они лучше сохраняют тепло.

В одном месте все операции по изготовлению валяной обуви проделать довольно сложно. Поэтому мастерская шаповала состоит из нескольких частей.



Александр Самусев:

Здесь я работаю руками, в основном, какие-то приспособления, которые придумал себе, делаю. Вот помещения, где я набиваю валенки на колодки.

Производство валенок – традиционное ремесло, которое, тем не менее, может быть очень современным. Александр Самусев:

Вот пример того, как из обычного валенка приходится делать обувь, которую с удовольствием носят, которая востребована, скажем так. То есть, да – подошва от обуви, да – кожа, да – шнурки. Да – это ботинки, но это – обычный валенок.



Это сделано из обычного валенка ручной работы.

Лора Павлова занимается декоративным украшением валенок уже почти 10 лет.

Для своих авторских разработок использует различные материалы, среди которых пальма первенства принадлежит ручной вязке.



Лора Павлова, дизайнер:

Помимо вязания, я использую кожу. Если это арт-валенки, то там может идти всё, что угодно.

Вот в последней модели у меня даже есть керамический чайник на валенках, мех, какие-то бусины.

В общем, тут всё, что под рукой, может туда подойти. С арт-валенками работать, конечно, намного интересней, потому что классику ты придумываешь и потом просто повторяешь. Это скучно. То есть, ты вяжешь, опять делаешь то, что ты уже делал много-много раз, и уходит много времени. А здесь хоть и долгий процесс придумывания, но это – творчество, поэтому это очень интересно.



Носить валенки и удобно, и полезно.

А ведь они ещё снимают нервное напряжение и чувство усталости.

Чем не прекрасный сюрприз для близкого человека?

Лора Павлова:

Настоящие валенки – очень тёплые, теплее обуви нет, если они ещё и красивые…