Готовим рождественское печенье с розмарином и белым шоколадом: пошаговый рецепт

С вами Алена Высоцкая, и сегодня – просто рождественское печенье. Но, на самом деле, всё не так просто. Печенье овсяное.

Печенье с розмарином – пусть вас это не пугает. И очень мило глазированное таким мягким, приятным розовым шоколадом. Готовится буквально несколько минут – поверьте, я вас не обманываю!

Итак, нам понадобится: 110 граммов сливочного масла. 85 граммов мелкого сахара. Немного молока. 30 граммов кукурузного крахмала, 110 граммов муки с разрыхлителем. 4 столовые ложки овсяных хлопьев. 100 граммов белого шоколада. Немного розмарина, шалфей. И свекольный сок.

Итак, начать предлагаю с розмарина.



Оголяю веточку. Его достаточно чуть-чуть. И, главное – очень сильно измельчить. И, чтобы он был не сухой, а именно свежий. Вы знаете, когда его нарезаешь – его запах стоит по всей кухне.

Всё остальное мне нужно просто смешать.



Беру большую ёмкость – причём, знаете – смешивать можно и с помощью миксера, и с помощью комбайна. Но я предпочитаю делать это руками, потому что не хочу мыть лишнюю посуду, это такое печенье-«минутка» для меня.



Хорошенечко вымешиваем.

Масло должно быть комнатной температуры. Чуть-чуть буквально молочка. С этим тестом можно совершенно не церемониться. Вот так сжимаете-сжимаете между пальцами.



Ну вот и всё, тесто почти готово. Осталось его поделить на 16 кусочков – это сделать несложно.

Вы не думайте, что я жонглирую от безделья.



Я пытаюсь сделать так, чтобы это тесто стало совсем уж однородным.

Всё. 16 кусочков.

Делим пополам. Каждый снова пополам. Скатываем шарики и отправляем запекать при 180 градусах на 15, может даже 12 минут.



И следите за цветом.

Если уже подрумянились – вынимайте!

А пока печенье будет выпекаться – есть время, чтобы приготовить волшебную глазурь!



Для глазури нам понадобится белый шоколад и немного свекольного сока, чтобы сделать его розовым. Всё очень просто. Топим шоколад, добавляем буквально несколько капель свекольного сока, и готовое печенье обмакиваем в эту глазурь.

На шоколаде не экономьте – иначе он может не растопиться, как следует.

От качества шоколада много зависит.



Свекольный сок добавляйте по капле

Потому что он не должен дать сильно охлаждающий эффект – если много холодного влить. Ну и плюс следите за цветом.



Печенье готово, глазурь готова – осталось всего лишь обмакнуть – и выложить на тарелочку.



Дорогие мои, с Рождеством вас.

Мира благополучия вашему дому.