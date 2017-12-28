Акция «Наши дети»: с новогодними праздниками поздравили детей Сенненской школы-интерната и Радошковичского детского дома

Новости Беларуси. 27 декабря подарки и поздравления принимали воспитанники Сенненской школы-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый год и рождественские праздники отмечают здесь дружной семьей в 100 человек. А еще встречают гостей, принимают и сами дарят подарки. Представители власти и бизнеса уже преподнесли ребятам несколько сюрпризов: спортивный инвентарь, интерактивную доску, мебель, денежный сертификат и, конечно, сладости.

Анна Телепнева, воспитанница Сенненской школы-интерната:

Новый год – это огромный праздник. Когда собирается много-много детей, когда приезжает очень-очень много гостей. Привозят очень-очень много подарков.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Мы пытаемся подбирать под каждое учебное заведение, детский садик, школу именно то, что им необходимо. Вот они ждали долго, к примеру, тот компьютер. И никак они… Вот они дождались этот компьютер.

К акции «Наши дети» присоединился и Госсекретарь Совета безопасности. Станислав Зась посетил воспитанников Радошковичского детского дома. Для долгожданного гостя маленькие актеры показали настоящий спектакль. Причем побывать на праздничной премьере удалось и детишкам из соседних деревень. После спектакля он поздравил всех с Новым годом и вручил ребятам сладкие подарки.