Тренинги для членов участковых избирательных комиссий проходят в Беларуси

Чуть больше двух недель остается до главного общественно-политического события этого года – единого дня голосования. Уже 9 февраля к работе приступят участковые избирательные комиссии. Для представителей, которые впервые войдут в состав комиссий, по всей стране проходят обучающие семинары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На тренингах предлагаются различные ситуации, которые могут возникнуть как в ходе досрочного голосования, так и в день выборов. Специалисты должны быть готовы ко всему. Ведь именно от их подготовки зависит, насколько высоким будет уровень проведения первого для нас единого дня голосования. Особое внимание безопасности. Именно члены участковых комиссий на местах могут встретиться с различными провокациями. А значит, должны знать, как в этом случае действовать.

Ирина Родик, председатель окружной избирательной комиссии № 109:

Первый блок – организационная работа до досрочного голосования, когда нужно сверить списки, дежурство организации. Второй блок – это непосредственно работа во время досрочного голосования. Каким образом организовываются, какие-то ситуации проговорили. Далее голосование непосредственно в день единого дня голосования. И остановились на подсчете голосов и оглашении результатов.