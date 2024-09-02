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Вадим Синявский поучаствовал в линейке ко Дню знаний в столичной школе

02 сентября 2024 19:45
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Море цветов и белых бантов. Ярко и празднично в стране начался новый учебный год. 2 сентября за парты сели школьники, в аудитории вернулись студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предварили торжественные мероприятия и праздничные линейки.

Вадим Синявский поучаствовал в линейке ко Дню знаний в столичной школе-2

В 143-й минской школе работает профильный класс при Университете гражданской защиты. Сегодня с праздником ребят поздравляли работники МЧС. Вместе с ними дети потушили пожар и спасли человека из задымленного помещения.

Вадим Синявский поучаствовал в линейке ко Дню знаний в столичной школе-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы очень хотели бы, чтобы будущие выпускники выбрали правильный путь – не только служение в МЧС, но и выбрали иные профессии, может, даже и рабочие, которые очень нужны для развития экономики белорусского государства. Поэтому в добрый час, в добрый путь, и всего им самого хорошего хотим пожелать в этот День знаний.

Подробности смотрите в видео

# Вадим Синявский # МЧС Беларуси # Школы Беларуси

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