Вадим Синявский поучаствовал в линейке ко Дню знаний в столичной школе

Море цветов и белых бантов. Ярко и празднично в стране начался новый учебный год. 2 сентября за парты сели школьники, в аудитории вернулись студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предварили торжественные мероприятия и праздничные линейки.

В 143-й минской школе работает профильный класс при Университете гражданской защиты. Сегодня с праздником ребят поздравляли работники МЧС. Вместе с ними дети потушили пожар и спасли человека из задымленного помещения.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы очень хотели бы, чтобы будущие выпускники выбрали правильный путь – не только служение в МЧС, но и выбрали иные профессии, может, даже и рабочие, которые очень нужны для развития экономики белорусского государства. Поэтому в добрый час, в добрый путь, и всего им самого хорошего хотим пожелать в этот День знаний.