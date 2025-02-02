Жильё станет доступней? Стоимость аренды в регионах может снизиться в несколько раз

Президент подписал новый указ, касающийся правил предоставления арендного жилья. Это первый документ, который лег на подпись Александру Лукашенко после победы на выборах. И его глобальная суть в том, чтобы закрыть квартирный вопрос, а для многих, особенно молодых людей, это больная тема, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эти крепкие объятия способны растопить усталость даже с самого напряженного рабочего дня. Наталья и Виталий забирают свою трехлетнюю дочь из детского сада и спешат домой. 5 лет назад их семейное счастье прописалось по улице Молодежная деревни Сумарокова. Выпускники горецкой сельхозакадемии, инженер и агроном, приехали в хозяйство «Авангард» по распределению, но первое время жили в общежитии.

Наталья Ермалюгина, агроном сельхозпредприятия «Авангард»:

Нас все устраивало. Места нам хватало на двоих. Но когда мы стали планировать ребенка, поняли, что там будет тесновато. И как бы соседство. На первом этаже там живет другая семья – крики (это детская), плач. Они могут мешать. Либо наоборот, от других людей какой-то дискомфорт. И мы подумали, что надо попросить дом. Подошли к директору, написали заявление, и он нам одобрил.

Дом Ермалюгиных легко даст фору городской квартире. Аренда трехкомнатного коттеджа на 68 квадратов с просторной кухней, центральным водоснабжением, газовым отоплением и внушительным земельным участком обходится семье в 60 рублей в месяц. К рождению дочки супруги успели сделать косметический ремонт. Теперь у Вари своя комната. Места много, хоть конем скачи.

Наталья Ермалюгина:

Мы воспользовались возможностью взять кредит молодого специалиста, чтобы обустроить дом. Потому что изначально мебели у нас было не так много. В общежитии была вся мебель предприятия. Поэтому, когда мы заселились в дом, у нас стал вопрос ребром, где взять деньги. Мы решили воспользоваться такой возможностью. Получилось выгодно очень. Процент, я не помню какой, но он очень маленький.

Сегодня на балансе предприятия порядка сотни арендных домов. Было больше. Часть жилого фонда работники «Авангарда» уже успели приватизировать.

Марина Минина, юрисконсульт сельхозпредприятия «Авангард»:

Работники, которые долгое время уже работают, более 10 лет и выше, они также выкупили эти жилые дома и теперь проживают. Это их собственность. Но также продолжают далее работать на нашем предприятии.

Сейчас предприятие в процессе расширения. Недавно по президентскому указу в соседней деревне Сеньково открыли современную ферму. Нужны люди. И, как показывает практика, арендное жилье может стать весомым аргументом работодателя в охоте за хорошим специалистом. Более того, пришло время, когда сельхозорганизации готовы строить арендное жилье не только в сельской местности. Марина Минина:

В планах предприятия построить одноквартирные жилые дома, также построить квартиры в Могилеве, чтобы это были также арендные квартиры и предоставлялись для сотрудников нашего предприятия.

Арендное жилье – это мировая практика, например, в Германии и Швейцарии более половины населения арендуют квадратные метры. Выгодны для государства стабильность на рынке недвижимости и кадровая обеспеченность, для жителей – доступность. Не надо полжизни выплачивать кредит на строительство жилья, тем более если речь о первых шагах в профессии. Сохранить квалифицированные кадры – задача важнейшая для страны. И здесь ключевое – решить квартирный вопрос. Все же жилье – едва ли не решающий аргумент для закрепления специалистов как в городе, так и на селе. Вектор движения в этом направлении дает новый указ Президента по части предоставления и использования арендного жилья.

Галина Буро, корреспондент:

В соответствии с документом, теперь городские и районные исполнительные комитеты получили право самостоятельно определять перечень специалистов, в которых особенно нуждается реальный сектор экономики и социальная сфера региона. И люди таких профессий могут получить арендное жилье на основании ходатайства от работодателя из числа государственных органов и организаций.