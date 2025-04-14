В Беларуси ранние зерновые посеяны на 75% площадей

Похолодание на минувшей неделе заметно уменьшило темпы полевых работ, но не остановило их. В Беларуси ранние зерновые посеяны более чем на 75 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В почву заложены семена ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса). В Минской области этот этап завершили полностью, считанные проценты остаются у аграриев Брестской и Гродненской областей. Разница по регионам обусловлена неодинаковыми почвенно-климатическими условиями. Продолжается сев других культур. Работа ведется с семенами сахарной свеклы, льна, ярового рапса. Хозяйства сеют многолетние травы, вносят органику, готовятся к севу кукурузы.