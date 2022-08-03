В зоне рискованного земледелия Могилёвской области выращивают орехи, арбузы и очень много яблок

Новости Беларуси. В Кировском районе приступили к сбору ранних сортов яблок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне хозяйство «Рассвет имени Орловского» планирует снять с деревьев не меньше 3 тысяч тонн сладких плодов. Но садоводы одного из передовых сельхозпредприятий Могилевской области не почивают на лаврах, а совершенствуют технологию. В 2021 году здесь заложили яблоневый сад интенсивного типа. Земли меньше, плотность деревьев больше, а урожай выше. Чему будет равен результат по этой новой агрономической формуле, считала Юлия Мычка.

Гибкие стволы молодых яблонь уверенно тянутся вверх. Делают они это не в одиночку, а в обнимку с бамбуковыми кольями. И это часть технологии. Интенсивный сад в хозяйстве рассвет – это 5 гектаров земли, на которой высажено 7,5 тысячи молодых яблонь. В перспективе где-то через 3-4 года площадь «вкусного проекта» вырастет более чем в 10 раз.

Александр Иваницкий, ведущий агроном-садовод сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Заложен сад сортами нашей белорусской селекции, ждем хороших урожаев. У новой технологии старые корни. Возможно, наши предки и не разбирались в биологии, но знали, что, если дерево жадничает на плоды, его надо поругать. На ветках крестьяне развешивали лапти и кирпичи, и побеги опускались вниз. В основе технологии интенсивного сада схожий подход.

Александр Иваницкий:

Чтобы получать хороший урожай каждый год, такое дерево нужно постоянно держать в стрессе. То есть выполняться будут такие операции, как подрезка корней и также отгибание ветвей, чтобы ветка была как можно горизонтальнее. На территории интенсивного сада параллельно реализуется проект капельного полива.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы яблоневый сад день ото дня становился крепче, а в будущем его плоды были вкусными и сочными, в рационе питания специальные коктейли, которые готовит эта умная техника. Александр Иваницкий:

За яблоней нужен определенный уровень pH (5,5 – 6,5), но так как у нас вода с речки, уровень pH немножко повышенный. Поэтому мы ее подкисляем, добавляя азотную кислоту. И эта наша машина позволяет нам с легкостью это делать.

Кировское хозяйство одно из немногих в регионе, где не боятся смелых экспериментов. Несмотря на то, что Могилевская область является зоной рискованного земледелия, местные аграрии как-то приноровились выращивать здесь культуры, которые до недавнего времени в этой части страны считались настоящей экзотикой.

Елена Юрковец, главный технолог сада сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Боимся, конечно, но тем не менее мы пробуем. Сначала небольшими участками где-то делаем опыт. А потом дальше расширяемся. Пока получается. Я думаю, стоит заниматься этим, пробовать. Действительно, мы вырастили в прошлом году отличные арбузы. В этом году тоже, пока мы еще ждем урожай – немного опаздываем по сравнению с прошлыми годами. Но тем нее есть завязь есть на арбузах неплохая. Надеемся, все получится и в этом году. Среди новых инвестиций – грецкий орех. Деревья высажены на площади 11 гектаров, и это самый масштабный ореховый проект в стране. К слову, зимой молодой сад вручную укутывали снегом. Хлопот с нетрадиционными культурами много, но и результат весомый. С одного дерева можно получить до 50 килограммов плодов.