В Минской области обновят свыше 1 млн м² дорог в 2024-м

Навести порядок на дорогах от райцентров до малых деревень. На это акцентировал внимание Президент. Так, до конца 2024 года в Минской области заменят более 300 километров дорожного покрытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в списке свыше 40 адресов на магистралях и более 200 на местных дорогах. В Логойском районе в 2024 году отремонтируют 35 километров дорожного покрытия. Эти работы выполнены на 70 %. Обновление дорог проходит в плановом режиме. Ведется постоянный мониторинг. Специалисты оценивают ровность покрытия, сцепление колеса с проезжей частью, какую нагрузку способно выдержать полотно. При составлении перечня участков, подлежащих модернизации, учитываются также обращения граждан.

Владимир Купревич, начальник филиала ДРСУ-165 КУП «‎Минскоблдорстрой»‎:

Ремонт автомобильных дорог финансируется из областного бюджета и республиканского дорожного фонда. Также нашей организацией была устроена пешеходная дорожка в агрогородке Косино, возле средней школы. Также была устроена площадка для высадки пассажиров в агрогородке Гайна. Два раза в год у нас проходит осмотр дорог всей сети. По результатам этого осмотра мы планируем работы по ремонту дорог на следующий год.

Отметим, через Логойский район проходит республиканская трасса М3 Минск – Витебск. Здесь ремонтируют участок от Логойска до Плещениц. Работы почти на финише. Всего в 2024 году в центральном регионе в планах отремонтировать свыше миллиона квадратных метров дорожного полотна и более 9 тысяч линий разметки.