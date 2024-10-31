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Минобороны сообщило о проведении плановой проверки дежурных сил ПВО

31 октября 2024 14:07
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В Министерстве обороны сообщают о проведении плановой проверки дежурных сил ПВО. В рамках этих мероприятий в небо был поднят экипаж Су-30СМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С полетом истребителя связан мощный звук, который в районе 14:00 был слышен в Минске и его окрестностях. Как объяснили в военном ведомстве, самолет увеличил скорость в наборе высоты, чтобы перехватить учебную контрольную цель. В таких случаях воздушное судно переходит на сверхзвук. При этом может возникать громкий шум. Режим полета истребителя соответствовал всем правилам безопасности, подчеркнули в Минобороны. 

# Вооруженные силы Беларуси

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