«Мысль своевременна». Эксперты поддержали тезисы Президента на конференции по безопасности

Тезисы, озвученные главой государства, нашли широкий отклик в экспертном сообществе. Наиболее актуален вопрос деэскалации напряженности в мире. Одним из способов достижения этой цели Александр Лукашенко назвал удаление американского ядерного оружия с территории стран Евразии. Этот смертоносный арсенал – пережиток холодной войны. Мнение Президента поддержали эксперты.

Владимир Орлов, директор ПИР-Центра, основатель и директор международного клуба «Триалог», профессор МГИМО (Россия):

Мысль своевременна. Необходимость разговора о том, чтобы Соединенные Штаты, которые разбросали свое ядерное оружие за пределами своей территории, где-то с подлетным временем до Минска или Москвы в считаные минуты, думаю, что это просто назревший острый вопрос.

Но ведь есть действительно другой вопрос. А прислушаются ли к этой позиции? Я думаю, что она максимально четко, жестко артикулирована. Она находит поддержку во многих столицах мира, столицах мирового большинства. В Вашингтоне, к сожалению, пока пытаются притвориться, что такого сюжета не существует. Но думаю, что долго притворяться им не удастся.