Прямой эфир

В Жодино при пожаре в общежитии спасли трех человек, еще 30 эвакуировали

16 июля 2026 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пожар в Жодино. На проспекте Мира утром 16 июля загорелось девятиэтажное здание общежития. На пульт МЧС пришел сигнал от пожарной автоматики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жодино при пожаре в общежитии спасли трех человек, еще 30 эвакуировали-2

К моменту приезда спасателей весь восьмой этаж заволокло едким дымом. Бойцы МЧС вынесли из огня трех человек и эвакуировали еще 30 жильцов. На месте ЧП работали семь пожарных расчетов, пламя быстро потушили. Причины происшествия выясняются.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Триумф мстителей: 16 июля 1944 года в освобожденном Минске состоялся партизанский парад 
16 июля 2026 07:52

Триумф мстителей: 16 июля 1944 года в освобожденном Минске состоялся партизанский парад 

Более 70 участников соревнуются в садоводческом мастерстве в Копыльском районе
16 июля 2026 07:21

Более 70 участников соревнуются в садоводческом мастерстве в Копыльском районе

ГАИ Беларуси усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения
16 июля 2026 07:17

ГАИ Беларуси усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения