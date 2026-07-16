В Жодино при пожаре в общежитии спасли трех человек, еще 30 эвакуировали

Пожар в Жодино. На проспекте Мира утром 16 июля загорелось девятиэтажное здание общежития. На пульт МЧС пришел сигнал от пожарной автоматики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К моменту приезда спасателей весь восьмой этаж заволокло едким дымом. Бойцы МЧС вынесли из огня трех человек и эвакуировали еще 30 жильцов. На месте ЧП работали семь пожарных расчетов, пламя быстро потушили. Причины происшествия выясняются.