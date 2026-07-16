Более 70 участников соревнуются в садоводческом мастерстве в Копыльском районе
«Ветеранское подворье»: в Копыльском районе проходит конкурс – хозяева соревнуются в обустройстве своих участков. Демонстрируют не только ухоженные сады и огороды, но и творческий подход к оформлению территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурсантов оценивают по нескольким критериям: внешний вид участка, разнообразие плодово-ягодных культур и цветов. Особое внимание обмену опытом – участники делятся секретами богатого урожая. Среди ярких примеров – подворье жительницы деревни Душево.
Нина Макавчик, жительница деревни Душево:
С детства нас мама приучила к труду, к работе, к сельскому хозяйству. Высажены все цветы: розы, бегоний очень много. Но люблю с детства такие цветы. Такой у нас уголок живой. Там растения разные посадили.
Людмила Каменко, председатель Копыльского районного совета ветеранов:
Конкурс «Ветеранское подворье» объединяет людей харизматичных, творческих, энергичных. Это люди «серебряного» возраста. И в этом году – это рекордный год – 78 заявок, из которых 36 – это дебютанты. И наши мудрые ветераны соревнуются не только в садоводстве, но они показывают пример из жизни, такую деятельность. Они показывают свою энергию и любовь к жизни.
Победителей определят в шести номинациях. Итоги конкурса подведут в августе. Это мероприятие – яркий пример того, как любовь к труду и родной земле помогает создавать красоту своими руками.