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Триумф мстителей: 16 июля 1944 года в освобожденном Минске состоялся партизанский парад 

16 июля 2026 07:52
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В этот день, 16 июля 1944 года, освобожденный Минск принимал легендарный партизанский парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Триумф мстителей: 16 июля 1944 года в освобожденном Минске состоялся партизанский парад -2

На поле бывшего ипподрома выстроились 30 народных бригад – тысячи бойцов, которые годами вели беспощадную подземную и рельсовую войну, громили вражеские гарнизоны и приближали Победу в тылу врага. Этот марш стал уникальным символом всенародного сопротивления: строем шли те, кто выстоял в оккупации и очистил белорусскую землю от захватчиков. Хроника сохранила и знаковые детали того дня – вместе с партизанами в колонне шагал их знаменитый тотем, козел Малыш. Во время боевых операций он следовал за отрядом и тащил на себе сумку с медикаментами.

# Великая Отечественная война

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