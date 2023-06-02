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«Не лежать на диване с планшетом в руках». Чем белорусские школьники хотят заняться на летних каникулах?

02 июня 2023 20:11
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1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. Начало лета дети воспринимают с восторгом, а взрослые с некоторой озабоченностью – первый день каникул. О том, как летом организовать досуг ребенка и чем его занять, сделав этот отдых безопасным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Знаете ли вы, как проведете эти три волшебных месяца и есть ли уже какие-то планы?

«Не лежать на диване с планшетом в руках». Чем белорусские школьники хотят заняться на летних каникулах?-1

Дарья Решетник, рабочая зеленого строительства 2-го разряда:
Конечно, знаем. Мы будем работать в центре творчества.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Несчастные дети. «Как вы проведете каникулы?» «Мы будем работать». Семен, какие планы?

«Не лежать на диване с планшетом в руках». Чем белорусские школьники хотят заняться на летних каникулах?-3

Семен Шурыгин, рабочий зеленого строительства 2-го разряда:
Я думаю хорошенько отдохнуть, но если получиться, заработать копеечку, так сказать.

Наталья Надольская:
Давно вы для себя определили такой вид отдыха, чтобы не лежать на диване с планшетом в руках, а зарабатывать деньги? Как пришли вообще к этой мысли?

Дарья Решетник:
Недавно, на самом деле. Когда сказали, что можно заработать деньги с 14 лет, мне стало это интересно, я пошла узнавать.

Сергей Парчевский:
То есть наступил определенный момент в жизни, когда уже каникулы не рассматриваются просто как время такого свободного времяпровождения, хочется сделать что-то полезное?

Дарья Решетник:
Да, конечно.

«Не лежать на диване с планшетом в руках». Чем белорусские школьники хотят заняться на летних каникулах?-5

Сергей Парчевский:
В каком возрасте такое осознание приходит?

Дарья Решетник:
К годам 13-14 примерно.

Сергей Парчевский:
Замечательно. Поделитесь с нами тогда, сколько вы зарабатываете, уже заработали или это первый год, когда попробуете себя в этом амплуа?

Дарья Решетник:
У меня это первый год.

Сергей Парчевский:
То есть пока еще кассу считать, в общем-то, рано, доход. У вас, Семен?

«Не лежать на диване с планшетом в руках». Чем белорусские школьники хотят заняться на летних каникулах?-7

Семен Шурыгин:
В 2022 году работал.

Сергей Парчевский:
Поделитесь, чем занимались, чему научились.

Семен Шурыгин:
Так особо ничему, поливали цветы, подметали территорию. В общем, замечательная работа.

Сергей Парчевский:
Вы освоили одну из самых важных профессий.

Наталья Надольская:
Елена, расскажите про униформу. Вы же не зря сегодня одели ребят в спецодежду. Что это такое?

«Не лежать на диване с планшетом в руках». Чем белорусские школьники хотят заняться на летних каникулах?-9

Елена Губарь, заведующая методическим кабинетом, куратор проекта временной трудовой занятости молодежи:
Да, дети сейчас очень красиво одеты. Мы стараемся создать все условия для их работы. Они могут вымазаться, работают где-то с землей. Закупили такую красивую форму – девочки в косыночках, халатиках, парни у нас в кепках и такой курточке. Все в одинаковом. Очень красиво смотрится, когда вокруг на территории они работают.

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# Дети # Сергей Парчевский

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