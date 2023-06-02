«Не лежать на диване с планшетом в руках». Чем белорусские школьники хотят заняться на летних каникулах?

1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. Начало лета дети воспринимают с восторгом, а взрослые с некоторой озабоченностью – первый день каникул. О том, как летом организовать досуг ребенка и чем его занять, сделав этот отдых безопасным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Знаете ли вы, как проведете эти три волшебных месяца и есть ли уже какие-то планы?

Дарья Решетник, рабочая зеленого строительства 2-го разряда:

Конечно, знаем. Мы будем работать в центре творчества. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Несчастные дети. «Как вы проведете каникулы?» «Мы будем работать». Семен, какие планы?

Семен Шурыгин, рабочий зеленого строительства 2-го разряда:

Я думаю хорошенько отдохнуть, но если получиться, заработать копеечку, так сказать. Наталья Надольская:

Давно вы для себя определили такой вид отдыха, чтобы не лежать на диване с планшетом в руках, а зарабатывать деньги? Как пришли вообще к этой мысли? Дарья Решетник:

Недавно, на самом деле. Когда сказали, что можно заработать деньги с 14 лет, мне стало это интересно, я пошла узнавать. Сергей Парчевский:

То есть наступил определенный момент в жизни, когда уже каникулы не рассматриваются просто как время такого свободного времяпровождения, хочется сделать что-то полезное? Дарья Решетник:

Да, конечно.

Сергей Парчевский:

В каком возрасте такое осознание приходит? Дарья Решетник:

К годам 13-14 примерно. Сергей Парчевский:

Замечательно. Поделитесь с нами тогда, сколько вы зарабатываете, уже заработали или это первый год, когда попробуете себя в этом амплуа? Дарья Решетник:

У меня это первый год. Сергей Парчевский:

То есть пока еще кассу считать, в общем-то, рано, доход. У вас, Семен?