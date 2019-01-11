Самая вежливая дата: как в мире празднуют Международный день «спасибо»

Новости Беларуси. 11 января – одна из самых «вежливых» дат в году – Международный день «спасибо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считается, что это слово появилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Психологи уверены: слова благодарности – это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, произносить их от чистого сердца.

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Хотел бы бабушку поблагодарить, что она научила меня многому: как общаться с девушками, как их любить, как готовить. В общем, элементарным вещам.

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Спасибо всем людям, котрых я когда-либо встречала в жизни. Каждый чему-то научил.

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