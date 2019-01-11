На какую помощь от сотрудников ГАИ могут рассчитывать в морозы водители?

Новости Беларуси. Морозная погода сохраняется в Беларуси. Минусовые температуры только 11 января заставили сотни автовладельцев оставить свои машины во дворах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из них попросту не смогли завести своего железного коня. Рискуют и те, кто выезжает на дорогу, особенно вне города. Водителю, который попал в беду на трассе, готовы оказать помощь сотрудники ГАИ. Ближайший экипаж ДПС приедет в максимально короткие сроки.

Василий Чепик, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Автомобили ГАИ укомплектованы всем необходимым оборудованием, в том числе проводами для запуска двигателя, а также пледами и термосами для обогрева участников дорожного движения. Была недавно на дороге оказана помощь экипажем ГАИ девушке, попавшей в непростую ситуацию. Сотрудники ГАИ заменили колесо и обеспечили участие в дорожном движении.