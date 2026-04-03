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В Заводском районе Минска прошла церемония высадки аллеи из 30 молодых берез

03 апреля 2026 06:58
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Создавая будущее. В знак дружбы и единства народов Беларуси и России в Заводском районе Минска прошла церемония высадки аллеи из 30 молодых берез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Заводском районе Минска прошла церемония высадки аллеи из 30 молодых берез-2

Инициатором выступила молодежь. Каждый саженец символизирует крепость отношений. К акции присоединились представители общественных объединений.

В Заводском районе Минска прошла церемония высадки аллеи из 30 молодых берез-4

Павел Латкович, первый секретарь Заводского районного комитета БРСМ:
Символично то, что улица, на которой находится данное место, она названа в честь Надежды Константиновны Крупской, которая родом из Российской империи, ныне территория Российской Федерации. И таким образом мы показываем наше уважение братскому народу для российского народа. Очень важно, чтобы Заводской район богател зелеными зонами.

В Заводском районе Минска прошла церемония высадки аллеи из 30 молодых берез-6

Сергей Артамонов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:
Высаживаем березы. Береза – это благородное дерево, это же символ российской души. А мы с братьями-россиянами, конечно же, мы одной крови. Это один народ, одни люди. И, конечно же, мы в знак этот символичный хотим сегодня показать, что мы едины сегодня. Не только в экономике мы едины сегодня людьми, мы едины душой, мы едины в своем порыве вместе созидать.

Каждое дерево символизирует крепость отношений и служит живым напоминанием о 30 годах мира, дружбы и совместных проектов двух стран, а сама аллея, по замыслу организаторов, станет местом притяжения для жителей микрорайона.

# Беларусь-Россия # Сергей Артамонов

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