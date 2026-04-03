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Австрия отказала США в использовании своего воздушного пространства для пролета самолетов

03 апреля 2026 06:52
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Австрия отказывает американским военным самолетам в праве пересекать свое небо для ударов по иранским объектам – это обусловлено нейтральным статусом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрия отказала США в использовании своего воздушного пространства для пролета самолетов-2

Вена стала уже пятой среди государств НАТО, отклоняющих запросы Вашингтона на пролет к зоне противостояния на Ближнем Востоке. Аналогичные меры ввели и другие европейские партнеры: Италия, Испания и Франция ограничили использование своих баз и воздушного пространства для американской военной авиации.

# НАТО # США # Конфликт на Ближнем Востоке

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