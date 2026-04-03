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Обновлены правила перевозок пассажиров и грузов в Беларуси – что изменилось?

03 апреля 2026 06:54
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В Беларуси обновлены правила автомобильных перевозок пассажиров и грузов. Как сообщили в правительстве, документ предусматривает комплекс изменений, направленных на повышение безопасности и упорядочение работы перевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлены правила перевозок пассажиров и грузов в Беларуси – что изменилось?-2

В пассажирских перевозках вводится обязательная видеорегистрация в автобусах, установка ремней безопасности на пассажирских местах и заключение трудового договора между перевозчиком и водителем. Уточнены виды проездных документов и порядок их использования, унифицированный с городским электротранспортом. Упорядочена система оплаты в такси – исключаются случаи изменения стоимости поездки и отказов при бронировании вне информационных систем. По предложению Минобразования снижен требуемый стаж для водителей школьных автобусов – с трех лет до одного года. 

В грузовых перевозках усиливаются требования к оснащению транспорта: обязательны видеорегистраторы, спутниковая навигация, а также специальные приспособления для безопасной перевозки древесины. Кузова грузовиков и прицепов должны быть оборудованы пологами для защиты дорог от загрязнений.

Изменения коснулись и порядка проведения конкурсов на право выполнения регулярных пассажирских перевозок. Расширен состав конкурсных комиссий, введены единые критерии оценки заявок и сокращены сроки проведения процедур. Обновленные правила должны повысить прозрачность рынка и улучшить качество транспортных услуг в стране.

# Транспорт Минска # Транспорт Беларуси # Общественный транспорт

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