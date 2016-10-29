В Заславле 29 октября Митрополит Павел освятил родник, который течет со времен Рогнеды

Новости Беларуси. Ключ новой жизни открыли в Заславле. 29 октября в одном из старейших городов нашей страны

на реке Черница Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси Павел освятил новую водосвятную часовню.

Местные жители рассказывают, что вода из этого источника еще со времен Рогнеды считается особенной и обладает целебным свойствам.

10 веков назад Заславль находился на холмах, из которых било огромное количество родников.

К сожалению, уцелели лишь единицы. Один из них обновили с помощью меценатов.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси:

Это ещё такое преображенное место. Вот так посмотришь и налево, и направо – постепенно-постепенно преображается и Отечество наше, и люди видят вот это доброе и хорошее. И каждый принимает участие в преображении, в созидании своего города, дома, а значит и Отечества, места, где мы живем.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Мы каждый день в течение недели берем эту воду, она считается святой. Надеюсь, что после освящения Митрополитом вода будет иметь такие вот чудодейственные свойства каждый день. И день, и ночь.

Горожане:

Родник у нас, наверное, со времен Рогнеды. Поэтому неисчерпаем, хватит всем.