В Заславле 29 октября Митрополит Павел освятил родник, который течет со времен Рогнеды

Новости Беларуси. Ключ новой жизни открыли в Заславле. 29 октября в одном из старейших городов нашей страны
на реке Черница Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси Павел освятил новую водосвятную часовню.
Местные жители рассказывают, что вода из этого источника еще со времен Рогнеды считается особенной и обладает целебным свойствам.
10 веков назад Заславль находился на холмах, из которых било огромное количество родников.
К сожалению, уцелели лишь единицы. Один из них обновили с помощью меценатов.
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси:
Это ещё такое преображенное место. Вот так посмотришь и налево, и направо – постепенно-постепенно преображается и Отечество наше, и люди видят вот это доброе и хорошее. И каждый принимает участие в преображении, в созидании своего города, дома, а значит и Отечества, места, где мы живем.
Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:
Мы каждый день в течение недели берем эту воду, она считается святой. Надеюсь, что после освящения Митрополитом вода будет иметь такие вот чудодейственные свойства каждый день. И день, и ночь.
Горожане:
Родник у нас, наверное, со времен Рогнеды. Поэтому неисчерпаем, хватит всем.