Прямой эфир

В Заславле 29 октября Митрополит Павел освятил родник, который течет со времен Рогнеды

29 октября 2016 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ключ новой жизни открыли в Заславле. 29 октября в одном из старейших городов нашей страны

на реке Черница Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси Павел освятил новую водосвятную часовню.

Местные жители рассказывают, что вода из этого источника еще со времен Рогнеды считается особенной и обладает целебным свойствам.

10 веков назад Заславль находился на холмах, из которых било огромное количество родников.

К сожалению, уцелели лишь единицы. Один из них обновили с помощью меценатов.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси:
Это ещё такое преображенное место. Вот так посмотришь и налево, и направо – постепенно-постепенно преображается и Отечество наше, и люди видят вот это доброе и хорошее. И каждый принимает участие в преображении, в созидании своего города, дома, а значит и Отечества, места, где мы живем.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:
Мы каждый день в течение недели берем эту воду, она считается святой. Надеюсь, что после освящения Митрополитом вода будет иметь такие вот чудодейственные свойства каждый день. И день, и ночь.

Горожане:
Родник у нас, наверное, со времен Рогнеды. Поэтому неисчерпаем, хватит всем.

# общество # Православные в Беларуси # Митрополит Павел # Светлана Карташёва

Другие новости рубрики

Все новости
В начальных классах Беларуси будут учить играть в шахматы
29 октября 2016 13:45

В начальных классах Беларуси будут учить играть в шахматы

Социальное предпринимательство: в Гомеле открыли уникальный бизнес-курс
29 октября 2016 11:23

Социальное предпринимательство: в Гомеле открыли уникальный бизнес-курс

Мы не «крутим» цены на продукцию: как проходит последняя ярмарка выходного дня-2016
29 октября 2016 11:19

Мы не «крутим» цены на продукцию: как проходит последняя ярмарка выходного дня-2016