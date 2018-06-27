Генеральная репетиция парада пройдёт 28 июня: колонна военной техники проедет по улицам Минска

Новости Беларуси. 28 июня в столице пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение механизированной колонны начнется в 18 часов с улицы Стариновской в Уручье по проспекту Независимости до стелы «Минск – город-герой». Автолюбителям и пассажирам общественного транспорта придется скорректировать свои планы.

По ходу движения колонны военной техники будут поэтапно перекрываться участки центральных магистралей. Маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев также изменятся.