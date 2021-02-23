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В январе в Минске сдали в эксплуатацию 1300 новых квартир

23 февраля 2021 14:41
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Новости Беларуси. Плюс 1 300 новых квартир. В январе строители Минска ввели в эксплуатацию почти 79 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В январе в Минске сдали в эксплуатацию 1300 новых квартир -1

 

Из них более трети – для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это более 28 тысяч квадратных метров. 

В январе в Минске сдали в эксплуатацию 1300 новых квартир -4

 

По-прежнему при возведении новостроек особо уязвимым слоям населения государство оказывает финансовую поддержку. С такой помощью построено 22 тысячи квадратных метров. 

# Строительство # общество # Фотофакт

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