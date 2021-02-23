В январе в Минске сдали в эксплуатацию 1300 новых квартир

Новости Беларуси. Плюс 1 300 новых квартир. В январе строители Минска ввели в эксплуатацию почти 79 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из них более трети – для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это более 28 тысяч квадратных метров.