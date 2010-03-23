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В Якутии изготовили золотую «народную» медаль для Плющенко

23 марта 2010 15:31
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В Якутске одна из ювелирных компаний презентовала журналистам так называемую «народную» медаль для фигуриста Евгения Плющенко.

Медаль отлита на ювелирном заводе компании в Якутске и будет готова после чистовой обработки в конце недели. «Народная» медаль, как и олимпийская медаль Ванкувера, весит 516 граммов, но не позолочена, как оригинал, а полностью отлита из золота 750 пробы, пишет NEWSru.com.

Медаль имеет форму круга. На лицевой стороне высечено изображение фигуриста, на оборотной — надпись: «Победителю Евгению Плющенко за непревзойденное мастерство от российского народа».

Награда будет торжественно вручена олимпийскому призеру 4 апреля в Санкт-Петербурге.

# общество # Фигурное катание # Евгений Плющенко

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